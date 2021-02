E’ deceduto all’età di 89 anni Gaspare Licari, storico commerciante del settore ristorazione.

Aveva gestito per tantissimi anni un bar in piazza Inam, la cui gestione sotto il nome di Juparanà era in seguito passata al figlio.

All’amico Filippo e a tutta la sua famiglia giungano le più sentite condoglianze dalla redazione di Marsala c’è, Italanotizia.it e dai nostri editori.

I funerali saranno celebrati nella chiesta dei Salesiani, domani sabato 13 febbraio alle ore 16.