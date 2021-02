Coronavirus in Italia, quasi 14 mila i nuovi positivi. Sicilia sotto la soglia dei 500 casi giornalieri

Sono poco meno di 14 mila i nuovi positivi in Italia. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 13.908 nuovi casi, mentre i guariti sono stati 16.422 e 316 i decessi. Scende ancora il totale degli attuali positivi, che adesso è pari a 402.174 casi.

Risalgono i contagi in Lombardia, che raggiunge quota 2.526 e si conferma la prima regione italiana per numero giornaliero di positivi al Coronavirus. Cresce la curva dei contagi anche in Campania (+1.637), mentre la terza regione per nuovi casi è l’Emilia Romagna (+1.538).

La Sicilia scende al di sotto di quota 500 (precisamente, i nuovi positivi sono 491), mentre i guariti sono più del triplo (1.818). I decessi registrati nelle ultime 24 ore sono stati 21. Attualmente, i positivi nell’isola sono 35.307, con 1.224 ricoveri ospedalieri, di cui 169 in terapia intensiva. L’indice Rt – pari a 0,66 – è il più basso d’Italia.

I 491 nuovi casi in Sicilia sono così distribuiti nelle nove province: 29 a Trapani, 150 a Palermo, 89 a Messina, 106 a Catania, 47 a Siracusa, 14 a Ragusa, 15 a Caltanissetta, 35 ad Agrigento e 6 a Enna.