Pulizia straordinaria a Porta Mazara in Piazza e negli scavi

Pulizia straordinaria a Porta Mazara, nel centro storico di Marsala da stamattina. Di concerto con l’Amministrazione comunale lilybetana, l’attività dell’Energetikambiente ha interessato Piazza Matteotti e, in particolare, l’area in prossimità dello scavo archeologico.

“L’ennesimo intervento nella zona mira a salvaguardare sia il decoro della Piazza che i resti dell’antica Lilybeo protetti dalla piramide – afferma l’assessore Michele Milazzo -. Un patrimonio di tutti che, purtroppo, dobbiamo anche tutelare dai gesti incivili di quella minoranza che si ostina a non rispettare la città e i suoi beni pubblici”.

Nello scavo, con vestigia risalenti all’età punica, gli operatori ecologici hanno rimosso rifiuti ed erbacce, mettendo nuovamente in risalto le antiche mura, ora interamente visibili attraverso il vetro protettivo. L’Energetikambiente è altresì intervenuta per rimuovere le erbe infestanti sia le aiuole di Piazza Matteotti che gli alberi in prossimità della piramide, ridando pulizia e decoro alla centralissima area del centro storico.