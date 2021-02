Voto Liberi Consorzi, Scilla: “Ex Province organi istituzionali strategici”

Voto Liberi Consorzi, si torna a parlarne in vista delle elezioni. Due gli appuntamenti alle urne che quest’anno vedono protagonista la provincia di Trapani. Il 2021 è l’anno delle elezioni di secondo livello per i Liberi Consorzi di Comuni e Città metropolitane e anche quello delle Amministrative di Alcamo e di Calatafimi Segesta. A parlare adesso è Toni Scilla.

“La mancata approvazione referendaria della legge di revisione costituzionale “Renzi-Boschi” ha scongiurato la scomparsa delle ex Province che personalmente ritengo essere organo istituzionale strategico, ponte tra le amministrazioni comunali e regionale, e per le quali avrei optato per il voto popolare – afferma Toni Scilla, assessore regionale all’Agricoltura nonchè coordinatore provinciale di Forza Italia Trapani -. In merito alle amministrative di Alcamo è chiaro che bisogna partire dall’unità del centrodestra. Il centrodestra unito è un valore assoluto. Il centrodestra unito vince sempre, pertanto il progetto che presenteremo agli alcamesi partirà dai partiti e dai movimenti che hanno eletto il Governo Musumeci”.

Scilla non esclude l’apertura a chiunque voglia abbracciare la nostra politica in antitesi all’incoerenza della sinistra e del movimento pentastellato.