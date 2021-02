“La casa di carta 5”: manca poco alle nuove puntate

Netflix ha pubblicato una nova foto che ha fatto sognare tutti i fan de “La casa di carta”

C’è grandissima attesa per le parti 5 e 6 de “La casa di carta”. Al momento non è stato ancora annunciato quando usciranno in streaming le nuove puntate, ma sono stati già rivelati molti dettagli e spoiler sulle nuove stagioni.

Dopo numerosi stop a causa della pandemia in corso, le riprese sono iniziate quest’estate. Ora Netflix ha voluto scatenare i fan della serie pubblicando una foto su Instagram che ritrae Alvaro Morte e Pedro Alonso – rispettivamente “Il professore” e “Berlino” de “La casa di carta” – in una delle loro pause sul set.

Così si legge nel post su Instagram: “Questa foto sul set per ricordarvi che, qualsiasi cosa accada, arriverà la quinta stagione de La casa di carta”. Non c’è quindi ancora una data d’uscita ufficiale, ma pare proprio che le nuove puntate arriveranno presto. Secondo molti siti specializzati in serie tv, è probabile che potremo vedere la parte 5 entro la prima metà del 2021.