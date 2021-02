Covid, come ogni lunedì tamponi e i nuovi casi in discesa in tutta Italia. I nuovi positivi in Sicilia sono 478

Oggi, lunedì 8 febbraio, sono stati 7.970 i nuovi casi di coronavirus in Italia, con 307 morti. I tamponi effettuati sono stati 144.270, con un indice di positività di 5,5%. Nelle 24 ore precedenti i nuovi casi erano stati 11.641 e i morti 270. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 2.143, in aumento di 36 unità rispetto a ieri, nel saldo tra entrate ed uscite. Gli ingressi giornalieri sono stati 139. I ricoverati con sintomi sono invece 19.527, in aumento di 261 rispetto a ieri. In Sicilia si sono registrati 478 nuovi casi, con 22 decessi e 533 guarigioni. Il totale degli attuali positivi scende a quota 38.932. I ricoverati sono 1.373, di cui 181 in terapia intensiva. Nelle nove province i nuovi contagi sono così distribuiti: 21 a Trapani, 6 ad Agrigento, 18 a Caltanissetta, 4 a Enna, 55 a Siracusa, 13 a Ragusa, 117 a Messina, 137 a Palermo, 107 a Catania. Condividi su: