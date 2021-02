Mazara virtuosa nella differenziata 2020. Quinci: “Puntiamo su periferie”

Mazara virtuosa nella differenziata. A darne comunicazione è il sindaco Salvatore Quindi in merito ai risultati positivi raggiunti nell’anno 2020 per la raccolta differenziata a Mazara del Vallo: “Sono molto soddisfatto per i risultati della Raccolta Differenziata raggiunti nel Comune di Mazara del Vallo”.

“Per come ho appreso dai dati resi noti dalla stessa Società di Regolamentazione Rifiuti “SRR TRAPANI SUD”, anche nel 2020 sono stati raggiunti valori di raccolta differenziata che ha allineato a pieno titolo la nostra Città tra i Comuni con un numero di abitanti superiore a 50.000 più performanti della Regione – continua Quinci -. Questo testimonia l’attento operato di un’intera squadra che ha incrementato i valori di RD dell’anno (2019) di circa il 3%, passando dal 72% al 75%. Ciò che mi fa maggiormente piacere è che attraverso l’ottimizzazione della gestione operativa e quindi attraverso una pianificazione del servizio più puntuale, oltre che attraverso una visione sempre più orientata ai dettami dell’economia circolare, il dato percentuale annuale risulta in deciso miglioramento nonostante le difficoltà di conferimento che, nel corso dell’anno, hanno attanagliato l’intera Regione”.

“Numeri importantissimi che hanno come risultato una riduzione significativa della quantità di rifiuto indifferenziato raccolto rispetto all’anno 2019. Quello della sostenibilità e del riciclo restano i temi più importanti per la nostra Amministrazione comunale – dice infine il primo cittadino mazarese -. Punteremo adesso alle periferie dove purtroppo si registra un’alta percentuale di abbandono e sulle quali stiamo puntando con soluzioni di pronta realizzazione. L’obiettivo è quello di rendere Mazara del Vallo una Città sempre più orientata verso un sistema di gestione dei rifiuti sostenibile, con tutti i vantaggi che questo comporta per l’ambiente. Una sfida vinta che ha visto Mazara del Vallo imporsi come modello di riferimento regionale nell’ambito della gestione dei rifiuti e che oggi guarda con convinzione alle prospettive future con l’obiettivo di raggiungere quota 80% per l’anno 2021“.

