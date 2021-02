Maricò Hopps (Lega): “Lieti che Anna Maria Parrinello sia direttore del Parco Lilibeo”

La Lega esprime compiacimento per la nomina di Anna Maria Parrinello alla guida del Parco Archeologico Lilibeo di Marsala. Afferma la responsabile provinciale del Carroccio Maricò Hopps: “Siamo lieti della nomina della dottoressa Anna Maria Parrinello, in lei il riscontro della grande esperienza e delle necessarie competenze che, così come dichiarato dall’ Assessore regionale ai Beni Culturali e all’Identità Siciliana Alberto Samonà, porteranno uno scatto nuovo e una nuova visione. Una scelta quella dell’ Assessore Samonà che, indicando la dottoressa Parrinello, trova non solo la preparazione acquisita da dirigente, ma anche la necessaria conoscenza dell’ente oltre che della città di Marsala, che con la certa collaborazione dell’amministrazione comunale Le consentiranno la tutela, la valorizzazione e la promozione con le giuste ricadute sulla città. Alla dottoressa Parrinello i nostri auguri di buon lavoro”.

Maricò Hopps si è recata personalmente nella sede istituzionali di Baglio Anselmi per complimentarsi con il neo direttore, alla presenza dell’assessore comunale Arturo Galfano.