Rifiuti e degrado a Marsala, tra le vie Woodhouse e Forti Bonanno

Continuano a fioccare le segnalazioni dei cittadini marsalesi in merito all’abbandono indiscriminato di rifiuti nelle varie zone della città. In ordine di tempo, l’ultima segnalazione giunta alla nostra redazione riguarda la zona di via Woodhouse e via Forti Bonanno. Si tratta di due arterie viarie che si incrociano tra la zona sottostante la stazione centrale e il lungomare cittadino. Le foto inviate dai nostri lettori immortalano sacchi neri pieni di sfabbricidi, bottiglie di vetro o plastica, materiale vario e persino giocattoli e peluche che magari avrebbero ancora potuto regalare qualche sorriso ai bambini meno fortunati.