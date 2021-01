L’Anpi di Marsala ricorda la Shoah: “Un unicum di fanatismo e crudeltà”

L’Anpi di Marsala ricorda la Giornata della Memoria, che ricorre il 27 Gennaio. Un appuntamento annuale in cui si torna a commemorare le vittime della Shoah, che come ricorda la sezione marsalese dell’Anpi, citando lo scrittore Primo Levi, rappresentano “un unicum di fanatismo e crudeltà”, a cui si aggiunge “il negazionismo che rinnega il passato e si estende fino ai nostri tempi, sofferenti per il coronavirus”. “Dice Sami Modiano, L’uno e l’altro sono esperienze molto dolorose. A fianco a questi dolori, noi dell’ANPI di Marsala abbiamo una grande amarezza: non poter incontrare i giovani, per le dure ma inevitabili disposizioni contro la diffusione del coronavirus, nutriamo, però, una grande fiducia verso i docenti, gli unici che in questo frangente sono a contatto con i giovani. L’impegno dell’ANPI, fatto di studi e di ricerche, mai interrotto, serva a preparare per i nostri giovani un mondo, che assuma a fondamento della convivenza, i diritti umani”.