Trasporto alimenti, il bilancio della Polizia Stradale di Trapani sull’attività di controllo

Si è conclusa l’attività di potenziamento dei controlli di legalità nel settore del trasporto di sostanze alimentari effettuata dalla Polizia Stradale di Trapani dal 20 al 22 gennaio. Sono state impegnate pattuglie della Sezione capoluogo, della sottosezione di Alcamo e del distaccamento di Castelvetrano, in modo da controllare questo delicato settore, appunto del trasporto degli alimenti, che richiede delle precise competenze tecniche al momento del controllo. I controlli in materia riguardano le merci trasportate sia su strada che su rotaia e sono volti a salvaguardare la salute e la sicurezza dei consumatori per quanto riguarda il settore alimentare, poiché da questi dipende la corretta conservazione del cibo che consumiamo sulle nostre tavole.

“Una delle merci più delicate ed esigenti da trasportare è senza dubbio il cibo: che sia secco o fresco, richiede sempre attenzioni particolari e l’applicazione di regole ben chiare. È di fondamentale importanza chiedersi se i prodotti alimentari che consumiamo abbiano viaggiato in modo sicuro dal produttore sino a noi. La Polizia Stradale in sede di controllo verifica diversi aspetti e anche molto tecnici” – spiega la Comandante della Sezione di Trapani, Maria Adelaide Tedesco -. Bisogna verificare che la sicurezza degli alimenti sia stata mantenuta lungo tutta la catena alimentare; che gli operatori del settore alimentare abbiano garantito in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione i requisiti di igiene fissati dalla normativa; che i vani di carico dei veicoli e/o i contenitori utilizzati per il trasporto di prodotti alimentari siano puliti nonché sottoposti a regolare manutenzione al fine di proteggere i prodotti alimentari da fonti di contaminazione; il rispetto della temperatura prevista per il trasporto degli alimenti deperibili; la regolarità dei mezzi speciali, allestiti per il trasporto a temperatura controllata; il rispetto della normativa ATP (Accord Transport Perissable), che è una normativa internazionale che regola le condizioni di trasporto degli alimenti deperibili. Questa normativa non si limita a imporre determinate regole nella costruzione degli allestimenti isotermici per i trasporti frigoriferi refrigerati, ma pone anche precise condizioni agli utilizzatori degli stessi e prescrive le tipologie di alimenti deperibili da trasportare in regime di temperatura controllata e le temperature alle quali devono essere effettuati i trasporti in base al tipo di alimento e alla durata del percorso”.

Lungo le strade del trapanese sono stati controllati 39 mezzi che trasportavano alimenti e contestate 23 sanzioni.