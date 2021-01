Per Lloyd un “ritorno al futuro” in Sicilia. I vip scelgono l’isola anche se rossa

Il più famoso Doc del Cinema, Christopher Lloyd, si trova in Sicilia. Sul suo profilo Instagram (https://bit.ly/3qH4WdO), l’attore americano si è fatto fotografare nella terrazza del Bar Turrisi, fondato intorno agli anni ’50 da Salvatore Turrisi a Castelmola, in Provincia di Taormina. Leggenda vuole che fosse già allora, meta di coppie omosessuali e che il proprietario, per rendere il posto “più virile”, lo avesse arredato di simboli fallici.

Sul suo profilo IG, il co-protagonista di “Ritorno al Futuro”, oggi 82enne, in inglese scrive che “c’è qualcosa di piuttosto strano in questo ristorante. Vi invito a scoprire da soli se siete in zona”.

Nonostante la zona rossa Mr Lloyd si gode il sole della Sicilia, anche se a gennaio non ha risparmiato pioggia.

Mick Jagger

In estate e a Natale, un altro super vip ha trascorso le sue vacanze sull’isola: Mick Jagger che è tornato a dicembre nel siracusano di nuovo con tutta la sua famiglia.