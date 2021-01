Covid: in Italia tasso positività a 5,9. In Sicilia +1.439, nel trapanese +44

In Italia, dall’inizio dell’epidemia di coronavirus, 2.381.277 persone hanno contratto il virus Sars-CoV-2: i nuovi casi sono 12.415 (ieri erano +16.310). I decessi odierni sono 377 (ieri erano +475), per un totale di 82.177 vittime da febbraio 2020. Le persone guarite o dimesse sono 1.745.726, oggi +16.510 (ieri erano +16.186). Gli attuali positivi sono in totale 553.374, pari a -4.343 rispetto a ieri.

I tamponi effettuati sono stati 211.078 (di cui 82.050 rapidi), ieri erano stati 260.704. Mentre il tasso di positività è del 5,9% (l’approssimazione di 5,88%): vuol dire che su 100 tamponi eseguiti meno di 6 sono risultati positivi; ieri era del 6,3%.

Sono 1.439 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore in Sicilia. È quanto emerge nel nuovo bollettino del ministero della Salute. I morti sono stati 35. Il numero dei tamponi, che da due giorni comprende anche i test rapidi, è di 44.527. I tamponi processati in Sicilia dall’inizio dell’emergenza Coronavirus a oggi sono 1.437.613.

Il totale di dimessi/guariti in Sicilia sale a quota 71.315. Attualmente i ricoverati con sintomi sono 1.422, 208 in Terapia Intensiva, per un totale di 1.630 soggetti ospedalizzati. In isolamento domiciliare si trovano invece 44.795 persone.

In Provincia di Trapani sono 44 i positivi in più di ieri, in totale i contagiati sono 8.358.