Coronavirus, non si arresta l’ondata in Italia. in Sicilia + 1.867 casi

Sono 16.310 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore (ieri erano invece stati 16.146). In totale dall'inizio dell'epidemia i contagi da Covid-19 nel nostro Paese sono 2.368.733. È quanto emerge dal bollettino di oggi, sabato 16 gennaio, diffuso dal ministero della Salute e riguardante la situazione epidemiologica italiana. Nelle ultime 24 ore i morti sono stati 475, ieri 477. Sono 81.800 le vittime dall'inizio dell'emergenza sanitaria. I guariti sono 1.729.216 (+16.186 oggi). I casi attualmente positivi sono 557.717. In totale sono 2.368.733 i contagi di Coronavirus in Italia dall'inizio dell'emergenza. In Sicilia invece sono 1.867 i nuovi positivi di oggi e il totale da inizio epidemia sale così a 115.391. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 12.000. Attualmente positive sono 44.865 persone (+180). Sono 39 i nuovi decessi, quindi il totale delle vittime in Sicilia sale a 2.877. I guariti ammontano invece a 67.649, 1.726 in più rispetto a quanto registrato ieri. Degli attuali positivi, 1.397 pazienti sono ricoverati con sintomi, 205 persone sono in terapia intensiva (-5). In Provincia di Trapani sono + 189 i nuovi casi.