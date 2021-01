Coronavirus nel trapanese: nuovo exploit di positivi, 707 a Marsala

Nuovo exploit di positivi in provincia di Trapani. Il report dell’Asp certifica un ulteriore incremento, con una situazione sempre più preoccupante a Marsala, che fa registrare 112 casi in più nel giro di 24 ore.

Questa la ripartizione nei 24 Comuni: Alcamo 188, Buseto Palizzolo 14, Calatafimi Segesta 8, Campobello di Mazara 33, Castellammare del Golfo 59, Castelvetrano 153, Custonaci 11, Erice 195, Favignana 32, Gibellina 76, Marsala 707, Mazara del Vallo 357, Paceco 67, Pantelleria 5, Partanna 16, Petrosino 50, Poggioreale 1, Salaparuta 7, Salemi 9, San Vito Lo Capo 6, Santa Ninfa 7, Trapani 521, Valderice 101, Vita 3.

Complessivamente, gli attuali positivi in provincia sono 2626, al netto di 151 decessi e 5462 guarigioni dall’inizio dell’emergenza epidemiologica.

I ricoverati riferibili alla popolazione provinciale sono pure in lieve aumento (175) tra pazienti in reparti Covid (159) e in terapia intensiva (16).

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 1192 tamponi ed effettuati 909 test per la ricerca antigene.