Marsala, il sindaco va avanti con la richiesta di zona rossa e annuncia nuove misure anti-Covid

Con una nota sul suo profilo social il sindaco di Marsala Massimo Grillo, dopo avere incontrato per due volte gli esponenti del consiglio comunale, anticipa le sue decisioni che saranno pubbliche con un’ordinanza nella giornata di domani 13 gennaio.

“L ‘aumento esponenziale di positivi nella nostra città ci costringe a decisioni gravi ma necessarie per tutelare al meglio la salute della nostra comunità.

Per questo, come anticipato, tra ieri e oggi ho promosso con il Presidente del consiglio comunale Sturiano una riunione dei capigruppo per decidere insieme se avanzare al governo regionale la richiesta di istituire a Marsala una zona rossa.

Su questa necessità, informato il Consiglio Comunale, io e la mia Giunta, abbiamo deciso di andare avanti e di chiedere alla Regione di dichiarare Marsala zona rossa.

In attesa che ciò avvenga, in accordo con il Consiglio Comunale, ascoltato il comandante dei vigili urbani Menfi e notiziato il Coc (Centro Operativo della Protezione Civile), abbiamo deciso con ordinanza valida fino al 31 gennaio alcune misure per evitare ulteriori contagi“.

Questi i principali: – chiusura delle piazze dove si tengono tradizionalmente i mercati e conseguente divieto delle attività nelle giornate di martedì, giovedì e domenica delle relative attività commerciali;- divieto di stazionamento all’interno e nel raggio di 50 metri rispetto a esercizi pubblici di ristorazione (bar, ristoranti, ecc) dove sarà comunque consentito l’attività da asporto;- divieto di accesso, movimento e stazionamento pedonale venerdì, sabato e domenica dalle ore 18 alle ore 22 nel centro storico (piazza della Repubblica, vie XI Maggio, Correale, C. Scurti, Vaccari, Rapisardi, Fici, Frazzitta, Garibaldi, Gancia, C. Isgró).