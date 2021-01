Marsala: per il momento niente zona rossa. Lo hanno deciso il sindaco e i capigruppo consiliari

Si è tenuta, su iniziativa del sindaco di Marsala Massimo Grillo e del presidente del Consiglio comunale Enzo Sturiano, la prevista riunione a palazzo VII Aprile della conferenza dei capogruppo consiliari. Era la prosecuzione dell’incontro che era stato interrotto nel pomeriggio di ieri 11 gennaio.

Nei giorni scorsi il sindaco, con una nota dal suo profilo social aveva invitato gli esponenti di Sala delle Lapidi a prendere una netta posizione, anche tramite una riunione del Massimo Consesso Civico da tenersi con la massima urgenza, circa una sua iniziativa tendente a proporre al governo nazionale e a quello regionale di dichiarare “zona rossa” la città di Marsala, visto l’esponenziale aumento di casi di positività al coronavirus che si sono registrati nei giorni scorsi.

Nel corso della riunione che si è appena conclusa è prevalsa invece la tesi più attendistica che mira ad aspettare le decisioni che verranno prese a livello regionale.

“Intanto – ci ha detto il presidente del Consiglio Enzo Sturiano -, mi corre l’obbligo di sottolineare come il sindaco ha tenuto a coinvolgere l’Assise che io presiedo prima di procedere ad ulteriori richieste e provvedimenti. Vista l’esiguità del tempo a disposizione i rappresentanti dei gruppi consiliari hanno optato per la decisione di aspettate “notizie” da Palermo. In ogni caso per giovedì 14 è convocata una riunione del Consiglio comunale, in quella sede, se lo si ritenesse opportuno, potremo esprimere la nostra posizione circa la richiesta di istituire la zona rossa anche nella nostra città. Intanto però abbiamo condiviso con il sindaco la necessità di prendere delle decisioni più restrittive circa la circolazione pedonale nelle vie del centro”.

In riferimento ai provvedimenti di cui parla Sturiano, è molto probabile che già nella giornata di oggi l’amministrazione comunale, tramite un suo provvedimento, le renderà note.