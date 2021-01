Marsala: si insedia l’assessore D’Alessandro, attesa per la delega

Come già anticipato ieri dal sindaco di Marsala, si completa la compagine assessoriale della Giunta Municipale di Marsala con l’arrivo di Giuseppe D’Alessandro, espressione del Movimento Via che stamani è entrato nel pieno delle sue funzioni con il giuramento nelle mani del segretario generale Andrea Giacalone.

Una Laurea in Economia e Commercio, D’Alessandro, 53 anni – anche Commercialista e Revisore contabile – è l’attuale comandante della Polizia Municipale di Paceco. Nella Pubblica Amministrazione ha già ricoperto cariche politiche (vice sindaco al Comune di Petrosino dal 2010 al 2012) e, su designazione prefettizia, ha svolto funzioni apicali in altri Comuni trapanesi.

“Ringrazio il Movimento Via per aver accolto la mia richiesta di indicazione di una personalità di spessore, con garanzia di competenza ed esperienza – sottolinea il sindaco Massimo Grillo -. Come detto in campagna elettorale, ogni mia scelta va nel senso del rispetto delle indicazioni delle forze di maggioranza che sostengono il mio progetto per la città e allo stesso tempo dell’esigenza di dotare Marsala di una squadra di governo di alto profilo professionale con la quale affrontare le sfide che questo tempo difficile ci pone davanti. Auguro buon lavoro a D’Alessandro che, da oggi, sarà impegnato nella programmazione e nello sviluppo della nostra città”. Con successivo provvedimento, il sindaco Grillo assegnerà le deleghe al neo assessore Giuseppe D’Alessandro.