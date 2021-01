Trasferimento del Commerciale, il sindaco chiede la convocazione del Consiglio comunale

Nel mese di dicembre il Commissario del libero Consorzio di Trapani, Raimondo Cerami come riportato dalla nostra testata, ha inviato all’Amministrazione Grillo una nota chiedendo la disponibilità di massima al trasferimento dei locali dell’ex Tribunale, in atto adibiti a ospitare Uffici tecnici e giudiziari, all’ex provincia in modo da utilizzarli per allocarvi l’Istituto Tecnico Commerciale.

La richiesta è stata valutata attentamente dal sindaco Massimo Grillo e dal suo esecutivo che adesso intende però sentire anche il parere del Consiglio comunale in un’ottica di condivisione sulle grandi decisioni da prendere. “La richiesta del Consorzio è un’occasione per studiare con la provincia un accordo ad ampio raggio che riguardi la razionalizzazione dell’uso di immobili provinciali e comunali – rileva il Sindaco . L’accordo con il Libero Consorzio, quindi, non riguarderà solo il trasferimento del Commerciale, bensì anche l’area dello Stagnone e altri immobili e aree che l’ente Comune intende mettere in rete con il Consorzio per garantire la razionalizzazione nell’uso e una maggiore efficienza nei servizi. Prima di prendere qualsiasi definitiva decisione, in via preliminare, intendiamo però sentire il parere dei Consiglieri comunali. Da qui la mia richiesta al Presidente dell’Assise di Palazzo VII Aprile della convocazione di un’apposita seduta dedicata a questa tematica”. Riguardo al trasferimento del Commerciale il sindaco poi precisa:

“Subito dopo la richiesta del Libero Consorzio – precisa Massimo Grillo – abbiamo manifestato il nostro assenso di massima, fermo restando che tutto rimane subordinato alla definizione e alla formale approvazione dell’accordo che si dovrà stipulare fra il nostro Ente e l’ex Provincia”.