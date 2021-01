Oggi sono 11.831 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia su 67.174 tamponi effettuati.

Le vittime sono 364, per un totale di 74.985. Ieri i nuovi casi erano stati 22.211 su 157.524 tamponi, mentre i morti erano stati 462. I numeri assoluti sono dunque in calo rispetto a quelli di ieri a causa del minore numero di tamponi effettuati, ma il tasso di contagio è salito di quasi tre punti passando dal 14,1% di ieri al 17,6% di oggi.

Continua a salire il numero dei contagiati in Sicilia, così come salgono anche i ricoveri ospedalieri. Tra ieri e oggi, secondo il bollettino diffuso dal ministero della Salute e dall’Istituto superiore di sanità, i nuovi casi sull’isola sono stati 734, scoperti grazie a 5.093 tamponi, i decessi 28 e le guarigioni 103: al momento in Sicilia si contano 34.950 positivi, 603 più di ieri.

In aumento i ricoveri in regime ordinario, passati dai 1.073 di ieri ai 1.090 di oggi. Salgono anche i posti letto occupati nelle terapie intensive e sub intensive: ieri erano 176, oggi sono 186.