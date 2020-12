Marsala: conclusa in via Istria l’iniziativa “A Natale dona un sorriso”

Si è conclusa la manifestazione, “A Natale dona un sorriso”, che quest’anno ha celebrato la sua seconda edizione. Ad organizzarla è stata l’associazione Arcobaleno.

“Con questo progetto – commenta il presidente Sebastiano Grasso – intendevamo far riscoprire ai marsalesi il significato originario del Natale, che rappresentava soprattutto, il donare al meno fortunato, ed abbiamo scelto un contesto popolare come quello del quartiere via Istria in collaborazione con le mamme, cui va il nostro ringraziamento così come a Rosa Gerardi e al sindaco Massimo Grillo. La manifestazione conclusiva di oggi, ha assunto un valore sociale e culturale ancora più forte che ci da la voglia di continuare e rivederci il prossimo anno”.