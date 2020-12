Giovanni Sardone presidente onorario del Marsala Calcio

Giovanni Sardone è stato nominato Presidente Onorario del Marsala Calcio. Ne dà notizia la società. Pugliese, 58 anni con un passato nel ciclismo, Sardone è un manager della grande distribuzione e ha già ricoperto il ruolo di direttore generale della compagine societaria lilybetana.

“In questo anno difficile per tutti – commenta Sardone – io ho già ricevuto il mio regalo di Natale, inatteso ed apprezzatissimo, la nomina a Presidente Onorario del Marsala Calcio. Ringrazio l’Amministratore Unico, Jihéd Gharbi, la Società tutta e la meravigliosa città di Marsala di cui mi sento cittadino da una vita. Il mio impegno sarà sempre più diretto a dare valore alla città di Marsala come merita tramite la sua splendida squadra di calcio. Un augurio a tutti per le imminenti festività e forza Azzurri, grandi traguardi ci aspettano!”.