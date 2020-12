Arrivata la Tac Mobile a Pantelleria. Sarà attiva tra qualche settimana

Da qualche giorno è stata collocata all’esterno dell’Ospedale di Pantelleria una grande struttura di diagnostica che contiene una TAC Mobile.

Tale struttura è stata inviata dall’ASP di Trapani in concomitanza con l’inizio dei lavori strutturali che porteranno all’allocazione della nuova TAC acquistata l’estate scorsa per la cittadinanza pantesca. I lavori dureranno qualche settimana in quanto è necessario mettere in sicurezza il locale che conterrà la nuova strumentazione, piombandone le pareti, al fine di prevenire i pericoli di radiazioni che la macchina emette al suo funzionamento.

Il vicesindaco Maurizio Caldo, titolare della delega alla sanità: “Ringraziamo l’ASP e il suo direttore Sanitario, Luca Fazio, per aver dato seguito alle richieste della nostra Amministrazione di impedire che il servizio di Tomografia fosse sospeso durante i lavori”.