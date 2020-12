Il segretario generale di Petrosino Andrea Giacalone nominato a scavalco a Marsala

I Comuni di Petrosino e Marsala avranno per alcune settimane lo stesso segretario generale. Si tratta di Andrea Giacalone, che da anni svolge tale funzione per conto dell’amministrazione petrosinese. In seguito alla prematura scomparsa di Bernardo Triolo, avvenuta lo scorso 3 dicembre a causa del Coronavirus, il Comune di Marsala si è ritrovato senza segretario generale. Di conseguenza, il Prefetto di Palermo ha disposto la nomina della supplenza a scavalco presso la segreteria convenzionata per il Comune di Marsala di Andrea Giacalone, titolare della segreteria del Comune di Petrosino. Allo stato attuale, è previsto che lo stesso mantenga il doppio incarico fino al prossimo 31 dicembre.

A Giacalone è stata assegnata ad interim anche la dirigenza della Polizia Municipale, dove la funzione di comandante capo continuerà ad essere espletata da Vincenzo Menfi. Per l’incarico di vice segretario generale è stato invece confermato Nicola Fiocca, con il compito di coadiuvare Giacalone e sostituirlo nei casi di assenza od impedimento.