Coronavirus nel trapanese: aumentano ancora i contagi a Marsala e Mazara. Poggioreale torna Covid free

Sono 2702 gli attuali positivi in provincia di Trapani, al netto di guarigioni e decessi. Analizzando la situazione nei 24 Comuni, si evince che la zona in cui si continuano a registrare in misura maggiore nuovi contagi è quella che comprende le città di Marsala, Petrosino e Mazara. Va lentamente migliorando la situazione intorno al capoluogo, all’agro ericino e, soprattutto, nella Valle del Belice, dove peraltro Poggioreale torna area Covid free, con 0 casi.

Di seguito il riepilogo nei vari Comuni: Alcamo 308, Buseto Palizzolo 7, Calatafimi Segesta 13, Campobello di Mazara 34, Castellammare del Golfo 81, Castelvetrano 215, Custonaci 29, Erice 103, Favignana 2, Gibellina 12, Marsala 593, Mazara del Vallo 496, Paceco 43, Pantelleria 24, Partanna 45, Poggioreale 0, Salaparuta 4, Salemi 39, Santa Ninfa 4, Trapani 525, Valderice 54, Vita 2, San Vito lo Capo 23, Petrosino 46.

Stabile a 80 il numero dei decessi, mentre i ricoverati riferibili alla provincia di Trapani sono 118, suddivisi tra terapia intensiva (21) e reparti Covid (97). Sale a 1983 il numero dei guariti dall’inizio dell’emergenza epidemiologica.

Nelle ultime 24 sono stati processati 994 tamponi ed effettuati 553 test per la ricerca antigene.