Feste natalizie, il Governo ha approvato il Decreto. Niente spostamenti tra Comuni il 25, il 26 e a Capodanno

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato l’atteso decreto-legge per la gestione delle festività natalizie rispetto alle misure di contenimento dei contagi da Covid. Come preannunciato nei giorni scorsi, il nuovo decreto prevede il divieto, dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, degli spostamenti tra Regioni diverse (compresi quelli da o verso le province autonome di Trento e Bolzano), ad eccezione degli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Un’ulteriore stretta precauzionale è prevista per le giornate tradizionalmente riservate ai pranzi o alle cene familiari: il 25 e il 26 dicembre e il 1° gennaio 2021 saranno vietati anche gli spostamenti tra Comuni diversi, fatte salve le situazioni in cui si ravvisino comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Sarà sempre possibile, anche dal 21 dicembre al 6 gennaio, rientrare alla propria residenza, domicilio o abitazione, ma sarà vietato spostarsi in seconde case che si trovino in una Regione o Provincia autonoma diversa dalla propria. Il 25 e 26 dicembre 2020 e il 1° gennaio 2021 il divieto varrà anche per le seconde case situate in un Comune diverso dal proprio.