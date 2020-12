I consiglieri comunali di Marsala: “I fondi per le luci di Natale ai più bisognosi”

Mancando ormai poche settimane al Natale e considerato l’attuale contesto di profonda crisi sanitaria ed economica che ha colpito il mondo intero, un nutrito gruppo di consiglieri comunali propongono di rivedere il consueto piano comunale delle luminarie natalizie, valutando la possibilità di ridurlo sensibilmente rispetto agli scorsi anni, in modo da poter destinare le risorse economiche risparmiate in favore dei soggetti più in difficoltà che non possono beneficiare di un adeguato sostegno pubblico.

“Mai come quest’anno, infatti, numerose famiglie marsalesi si apprestano a passare le festività natalizie in una situazione di forte disagio economico che, a parere degli scriventi, mal si concilia con il clima natalizio che ordinariamente si dovrebbe respirare in città. Proponiamo, dunque, meno luci e decorazioni nelle strade, in modo da poter garantire più aiuti concreti ai meno fortunati. Con la consapevolezza di tornare presto ad illuminare la nostra amata Marsala”, scrivono gli esponenti di Sala delle Lapidi.

Questi i firmatari della richiesta al sindaco Massimo Grillo: Leo Orlando, Lele Pugliese, Vito Milazzo, Piero Cavasino, Gabriele Di Pietra, Piergiorgio Giacalone, Vanessa Titone, Rosanna Genna, Ivan Gerardi, Eleonora Milazzo, Michele Accardi, Gaspare Di Girolamo, Vincenzo Sturiano, Elia Martinico, Massimo Fernandez, Giancarlo Bonomo, Andrea Marino, Antonio Vinci, Walter Alagna, Flavio Coppola, Giuseppe Ferrantelli.