Coronavirus, concluso il vertice Governo-Regioni sul “Dpcm Natale”

Si è concluso il vertice tra Governo e Regioni sul prossimo Dpcm con le misure per Natale. Il testo dovrebbe essere approvato il 4 dicembre e avere validità almeno fino a metà gennaio, probabilmente fino al 10. L’esecutivo sarebbe deciso a non concedere allentamenti durante le festività. Dall’eurogruppo via libera alla riforma del MES, il meccanismo europeo di stabilità: più forza al fondo salva Stati ma anche a quello per le banche. Servirà la ratifica dei Parlamenti nazionali.

“Stiamo lavorando al Dpcm – ha affermato il Ministro Boccia -. La riunione di stamattina tra il Governo e le Regioni è andata bene ed è stata costruttiva, è stata lunga e semplice. Voglio ringraziare le Regioni, i Comuni e le Province per i contributi molto costruttivi. La giornata di oggi si è chiusa fissando due punti fermi su cui si muoverà l’impianto di tutto il Dpcm che domani il Ministro della Salute Speranza presenterà al Senato e Camera. I due punti fermi sono i limiti di orario e la limitazione della mobilità tra Regioni”.

Tra le misure più restrittive si parla di alberghi di montagna chiusi per le vacanze natalizie e quarantena per chi decide di trascorrerle all’estero. Intanto la Commissione UE invita gli Stati membri ad allungare le vacanze di Natale per la scuola.