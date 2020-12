Coronavirus: in Italia in calo, i casi sono 19.350

In Italia ci sono 19.350 nuovi casi di Coronavirus a fronte di 182.100 tamponi effettuati (mentre il giorno precedente l’incremento era stato di 16.377 positivi su 130.524 tamponi). Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 785 decessi (contro i 672 di lunedì) per un totale, da inizio emergenza, che arriva a 56.361. In terapia intensiva restano ricoverati 3.663 pazienti (-81). Calano i ricoverati con sintomi, che sono 376 in meno.

Il tasso di positività cala al 10,6%. Rispetto alle scorse settimane infatti, il dato è evidente, si è passati da 35mila casi a 19mila. La Lombardia la Regione sempre più colpita.