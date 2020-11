A casa Ferragni si beve il Mandrarossa, non sfugge la foto su Instagram

Chiara Ferragni di questo 2020, è regina incontrastata del Web. Prima le donazioni e le raccolte all’ospedale San Raffaele di Milano per questo delicato anno di pandemia, poi i messaggi per l’uso corretto delle mascherine, quelli contro la violenza sulle donne, Chiara Ferragni non sbaglia un colpo. Neanche in materia di marketing.

Lei che guadagna milioni, punta ad essere testimonial di brand accessibilissimi per i giovani, vivendo una vita indubbiamente “alta”, ma stando ben attenta a dare i giusti esempi.

Uno tra questi è il cibo d’asporto. In una delle innumerevoli foto sul profilo Instagram della più nota imprenditrice digitale e influencer, nelle scorse ore una foto della Ferragni col figlio Leone, probabilmente scattata dal marito Fedez, si può notare un menù d’asporto in casa Ferragnez, e una bottiglia di vino per festeggiare il Giorno del Ringraziamento americano.

Si tratta di un bianco, brut Mandrarossa, prodotta dalla Cantina Settesoli di Menfi (AG), la cui pr manager, peraltro, è la marsalese Roberta Urso, delegata regionale siciliana dell’Associazione nazionale Donne del Vino.