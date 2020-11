Il Movimento VIA Marsala nomina Davide Parrinello responsabile Turismo-Pesca

Il Movimento VIA a Marsala, dopo aver nominato il coordinatore cittadino, Ignazio Chianetta, in accordo con i vertici del Movimento e la base comunale, decide di nominare Davide Parrinello come responsabile dell’aria tematica Turismo-Pesca-Portualita’.

“Certi della competenza di Parrinello e del suo impegno imprenditoriale, attraverso il quale ha portato la città di Marsala ad essere conosciuta in tutta Europa, anche grazie alla partecipazione in fiere turistiche di settore, non possiamo che augurare buon lavoro”, affermano dal Movimento.