Coronavirus, frena il trend dei contagi in Italia e in Sicilia

Sensibile calo dell’incremento dei contagi in Italia. Nelle ultime 24 ore, i nuovi positivi sono stati 28.337, con 562. Si tratta di uno dei dati migliori delle ultime settimane, a conferma di un trend che, gradualmente, vede abbassarsi la curva dei contagi. Notizie confortanti anche sul fronte dei guariti, 13.574 in più nelle ultime 24 ore.

Tra le regioni, la Lombardia fa registrare poco più di 5 mila nuovi positivi. A seguire, Campania (+3.217), Veneto (+2.956), Emilia Romagna (+2.665), Piemonte (+2.641) e Lazio (+2.533).

Anche in Sicilia si è registrato uno dei dati più bassi degli ultimi giorni, con 1.258 nuovi positivi al Coronavirus, che portano il totale nell’isola a 37.126. Sono, invece, 45 i deceduti, compensati da 292 guariti. I ricoverati in ospedale sono complessivamente 1.838 (+28), di cui 241 (-1) in terapia intensiva. Complessivamente i tamponi processati dall’inizio dell’emergenza epidemiologica salgono a 882.336, mentre i test per la ricerca antigene sono stati 606.566.

Andando a guardare l’incremento dei positivi nelle ultime 24 ore, la situazione è la seguente: Trapani +10, Palermo +420, Agrigento +60, Enna +1, Caltanissetta +102, Messina +94, Siracusa +83, Ragusa +61, Catania +427.