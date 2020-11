Black Friday al via fino al 30 novembre: sostenete il commercio locale

Il Black Friday in questo particolarmente complesso 2020, cade venerdì 27 novembre prossimo ma in pratica è ufficialmente iniziato. I negozi si apprestano a degli sconti importanti così come i principali siti online. Il Black Friday di quest’anno è sicuramente un’incognita, l’emergenza da Covid-19 ha cambiato le abitudini delle persone e penalizzato i negozi fisici.

La “Black Week” iniziata ieri, si concluderà lunedì 30 novembre, il giorno del Cyber Monday. Vediamo le offerte online:

19 novembre – BLACK WEEK MEDIAWORLD – PROMOZIONI AMAZON ECHO – DISPONIBILITÀ PLAYSTATION 5

20 novembre – PARTENZA BLACK WEEK AMAZON

23 novembre – 10 ANNI AMAZON ITALIA

26 novembre – NO IVA UNIEURO

27 novembre – BLACK FRIDAY

30 novembre – CYBER MONDAY

A queste date si aggiungono ovviamente le varie iniziative dei principali e-commerce con eBay che sarà altrettanto protagonista e non solo. Dunque vi consigliamo di seguirci al fine di non perdere le migliori offerte, sconti e promozioni da tutti gli store affidabili online.

Il consiglio quest’anno è sicuramente di privilegiare il negozio di fiducia, quello vicino casa o della propria Città. Prima informarsi se hanno loro quel determinato prodotto e poi eventualmente cercarlo nei siti online. Sostenere il commercio locale quest’anno più che mai è importante. Informatevi prima nelle pagine Social (Facebook, Instagram, ecc.) del vostro negozio di fiducia per conoscere gli sconti, le offerte e le novità.

Con la raccomandazione di non creare assembramenti per quanto riguarda i negozi fisici, e di evitare le truffe per quanto concerne l’e-commerce.