Coronavirus nel trapanese: i positivi sono 2.188 ma crescono i guariti

Nuovi dati sull’emergenza Coronavirus in Provincia di Trapani, aggiornati ad oggi, 17 novembre 2020.

Di seguito la ripartizione nei 24 Comuni della provincia: Alcamo 347, Buseto Palizzolo 4, Calatafimi Segesta 10, Campobello di Mazara 18, Castellammare del Golfo 74, Castelvetrano 155, Custonaci 40, Erice 91, Favignana 4, Gibellina 23, Marsala 295, Mazara del Vallo 307, Paceco 50, Pantelleria 54, Partanna 26, Poggioreale 1, Salaparuta 1, Salemi 29, Santa Ninfa 3, Trapani 534, Valderice 55, Vita 3, San Vito Lo Capo 46, Petrosino 12.

Notevole crescita ad Erice, Mazara, in crescita anche a Trapani, Diversi i guariti nelle città trapanesi, quindi tendialmente sembra esserci una situazione stabile. Il totale positivi è di 2.188 contro i 2.062 di ieri; i deceduti sono 46, i guariti in totale 996 (ieri 952). I ricoverati in terapia intensiva sono 6, non in intensiva, 76.

I tamponi effettuati – dato parziale – sono 621, quelli per la ricerca dell’antigene sono 519.