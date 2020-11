Marsala: un delfino morto tra la posidonia di Capo Boeo

Accade spesso che delfini di piccola taglia si arenino lungo le coste. E’ accaduto nelle stesse ore, in contemporanea, nell’anconetano e a Marsala, dove lugo la posidonia marina di Capo Boeo, un delfino è stato rinvenuto morto.

Diversi i cittadini che si sono accorti dell’animale e lo hanno fotografato, ma soprattutto lo hanno segnalato alla Guardia Costiera locale che è intervenuta prendendo atto del decesso e per chiedere soccorsi al fine di rimuovere la carcassa, così come previsto dalla legge.

A giugno scorso un altro esemplare è stato trovato primo di vita nelle spiagge ericine di San Giuliano.

Lo spiaggiamento di cetacei è un evento che accade spesso; avviene principalmente quando un cetaceo o un gruppo di cetacei si smarrisce per varie cause, arenandosi sulla spiaggia: spesso muore per disidratazione, per l’impossibilità di sopportare il proprio peso oppure perché l’alta marea copre lo sfiatatoio.