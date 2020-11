Cracco e Favino da Favignana per un Corto a Dattilo per i cannoli

L’emergenza sanitaria, con il dovuto rispetto delle normative anti-contagio, non ferma le belle iniziative nel nostro territorio.

A Favignana infatti, un’insolita coppia è stata vista aggirarsi per le vie della splendida isola: lui uno degli chef più rinomati non solo in cucina ma anche in tv, Carlo Cracco, l’altro uno degli attori italiani più amati (e di spessore) Pierfrancesco Favino.

Hanno scelto l’isola egadina e i paesaggi trapanesi pare per girare un breve Cortometraggio. In questo viaggio, Cracco e Favino si sono fermati anche a Dattilo, presso l’Euro Bar, probabilmente per assaporare una delizia del luogo: i cannoli. La foto è stata immortalata nella pagina Facebook della pasticceria.