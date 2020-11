Come cambia il Comune di Marsala: Cupini lascia la guida della Municipale, Menfi commissario capo

Prime novità nella struttura dirigenziale dell’amministrazione comunale di Marsala guidata dal sindaco Massimo Grillo. Subito dopo l’insediamento, il primo cittadino ha comprensibilmente confermato gli incarichi dirigenziali, in modo da evitare brusche interruzioni nell’azione amministrativa. Tuttavia, come ha più volte ripetuto in queste settimane, Grillo è consapevole della necessità di rafforzare la burocrazia municipale e, in tal senso, è arrivata la scorsa settimana la nomina di un nuovo dirigente, Pier Benedetto Mezzapelle, arrivato in regime di comando da un altro Comune e a cui è stata assegnata la direzione del delicato settore dei Lavori Pubblici, mentre la Pianificazione Territoriale è stata attribuita Francesco Patti. I due settori tecnici erano fino a pochi giorni fa tra le competenze assegnate a Giuseppe Frangiamore, che invece continuerà a gestire il settore dei Servizi Pubblici Locali. Resta in carica il segretario generale Bernardo Triolo, così come il suo vice, Nicola Fiocca, storicamente vicino a Massimo Grillo, che mantiene anche l’incarico di dirigente del settore affari generali e risorse umane. Filippo Angileri resterà alla guida del settore Finanze e Tributi fino alla scadenza del suo contratto triennale continuando a dirigere ad interim anche il settore Attività Culturali e Turismo. Ai servizi alla persona è stata confermata Maria Celona, che continuerà a svolgere anche il ruolo di direttore dell’istituzione Marsala Schola, per cui è invece attesa nei prossimi giorni la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Una delle principali novità riguarda il corpo di Polizia Municipale, che non è più guidato da Michela Cupini, il cui incarico era a tempo determinato. Resta comunque in servizio come ufficiale semplice, in virtù di un nulla osta di 6 mesi ottenuto dal Comune di Montecatini. Allo stato attuale, il ruolo di comandante capo è stato affidato a Vincenzo Menfi, mentre il segretario Triolo si occuperà della gestione amministrativa.

Definita anche la struttura dei funzionari che opereranno da sostituti dei relativi dirigenti in caso di assenza. Anche qui, diverse conferme e qualche novità: Gianfranco Panicola (Affari Generali e Risorse Umane), Giancarlo Sparla (Finanze e Tributi) Francesco Gucciardi (Attività Culturali e Turismo), Giuseppe Giacalone (Lavori Pubblici)

Vincenzo Menfi (Polizia Municipale), Stefano Pipitone (Pianificazione Territoriale), Pasqua Tumbarello (Servizi Pubblici Locali).