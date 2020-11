Sea Sicily: manifestazione di interesse per le strutture ricettive entro il 12 novembre

L’Assessorato al Turismo del Comune di Marsala, diretto da Oreste Alagna, richiama l’attenzione degli operatori turistici sulla scadenza del prossimo 12 novembre, termine ultimo per la presentazione della Manifestazione di Interesse all’intervento di promozione turistica “See Sicily”. L’intervento regionale, a beneficio delle Strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere e finanziato per 75 milioni di euro dal PO FESR 2014/2020, ha l’obiettivo di favorire la ripresa delle attività turistiche e dell’occupazione fortemente penalizzate dall’emergenza sanitaria in corso.

“Uno degli interventi finalizzati a mitigare gli effetti dell’attuale devastante crisi, che la Regione sta portando avanti per attirare più turisti durante la prossima stagione estiva. Un’opportunità che invito a cogliere – afferma l’assessore Alagna – al fine di riprendere ad intercettare i flussi turistici al termine, ci auguriamo, della pandemia”. L’Avviso Pubblico è volto a stilare un elenco di operatori economici dai quali il competente Dipartimento Regionale procederà ad acquistare servizi di pernottamento, da veicolare poi a fini promozionali tramite voucher.

Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate mediante la piattaforma informatica https://seesicily.regione.sicilia.it, entro le ore 23:59 del 12 novembre 2020 (salvo riapertura dei termini).