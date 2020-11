Zone gialle, rosse e arancioni, i Carabinieri diffondono il Prontuario delle Multe

L’Italia è sempre divisa in zone gialle, rosse e arancioni. Benchè il Governo aveva fatto sapere di procedere di settimana in settimana e comunque per una validità di 15 giorni, dal 6 novembre ad oggi, 10 novembre, alcune regioni – Liguria, Toscana, Umbria, Abruzzo e Basilicata – da gialle sono diventate fasce arancioni, facendo compagnia a Sicilia e Puglia, almeno per adesso.

Ad ogni fascia e per ogni comportamento illecito – in questo periodo di emergenza sanitaria da Covid-19 – è prevista una sanzione specifica.

Ecco che l’Arma dei Carabinieri ha diffuso un Prontuario delle Multe, ovvero cosa rischiano i cittadini nelle varie zone in cui attualmente è divisa l’Italia.

Si elencano le principali restrizioni in zona gialla: il divieto di assembramento, l’obbligo di indossare la mascherina, il distanziamento sociale minimo di un metro, l’obbligo di rimanere a casa dalle 22.00 alle 5:00; la violazione della quarantena e dell’isolamento precauzionale così come l’allontanamento da casa di chi ha un’infezione respiratoria con febbre più alta di 37,5°. L’accesso ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è vincolato al rispetto delle precedenti regole, sono sospese le le attività dei parchi tematici e di divertimento, all’aperto deve svolgersi ad almeno due metri di distanza l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività. Un metro minimo anche per le riunioni. In tutti questi casi – con l’eccezione della violazione della quarantena, di natura penale – sanzione di 400 euro, si riducono a 280 se pagate entro cinque giorni. Nelle aree arancioni si aggiunge il divieto di spostamento tra regioni e tra comuni tranne quelli dettati da «comprovate esigenze». Nelle aree rosse sono vietati gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori e nei territori interessati, regole ancora più severe per l’attività sportiva – solo in prossimità dell’abitazione – e motoria.

Nel prontuario viene specificato anche cosa rischiano esercenti e responsabili delle strutture nella zona gialla, arancione e rossa.