Al via bonus pc, tablet e connessioni, pronto i voucher dal Governo

Parte il bonus fino a 500 euro per l’acquisto di Internet a banda ultralarga e un tablet o pc. Il voucher è destinato ai cittadini con Isee inferiore a 20.000 euro che possono da ora rivolgersi ad uno degli operatori accreditati che hanno presentato offerte approvate da Infratel Italia. Il bonus consiste in uno sconto sul canone di abbonamento a servizi di connettività a banda ultralarga in caso di nuove attivazioni di utenze di rete fissa e nella fornitura di un personal computer o tablet.

La distribuzione dei 500 euro varia in base all’offerta dell’operatore con dei limiti: lo sconto sui servizi di connettività può valere tra 200 e 400 euro, mentre quello su personal computer o tablet può essere compreso tra 100 e 300 euro. Il contributo per l’acquisto di pc o tablet però, è erogato solo nel caso di contestuale attivazione del servizio di connettività.

Il beneficiario dovrà interfacciarsi direttamente con l’operatore di telecomunicazioni che partecipa all’iniziativa, utilizzando i normali canali di vendita. Non sarà quindi necessaria alcuna registrazione sui siti gestiti da Infratel Italia. Con gli operatori bisognerà invece sottoscrivere un contratto di durata minima di 1 anno, certificando di avere un reddito Isee inferiore a 20.000 euro. La misura intende incentivare la fruizione di servizi a banda ultralarga su tutto il territorio nazionale.

In alcune regioni, come Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Toscana la misura sarà però applicabile solo ad utenze localizzate in alcuni comuni, per volontà delle regioni stesse.