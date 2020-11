Giusi Piccione scrive all’Usca provinciale: “Gli psicologi eccezionale front-office”

L’ex consigliera comunale di Progettiamo Marsala, Giusi Piccione, scrive all’Usca dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani in merito alla situazione Coronavirus:

“L’ emergenza Covid 19 non è da sottovalutare e non sono da sottovalutare le strategie da porre in essere, per fronteggiarla. A tal proposito chiedo ai responsabili dell’ USCA dell’Asp 9, al Direttore Dott. Gioacchino Oddo e a tutte le autorità politiche e amministrative competenti, di considerare una risorsa importante la presenza dei professionisti psicologici del territorio. Tali professionisti, potrebbero essere nell’emergenza Covid 19, un’eccezionale front-office per coadiuvare l’operato dei medici di base e sostenere concretamente la medicina terroriale (guardie mediche), infatti, potrebbero monitorare le famiglie Covid sia dal punto di vista psicologico che sintomatologico, cercando di ridurre lo stress gestionale ed emotivo, legato alla paura che si associa terribilmente alla diagnosi Covid. I sintomi Covid sono, in certi casi, esasperati anche da uno stato di continuo allarme (ansia e panico) che ormai viviamo tutti i giorni e che non ci aiuta a fronteggiare con dovuta lucidità tale esperienza. Vorrei ricordare, che la popolazione “sta attraversando” un evento Traumatico caratterizzato da una persistente esposizione al pericolo e alla paura, uno stato di allarme che condiziona la spontaneità dell’individuo umano, il quale vive un continuo senso d’impotenza e vulnerabilità che minaccia la propria vita e il proprio futuro. All’emergenza medica si sta aggiungendo un’emergenza psicologica, che va osservata con attenzione, come confermano i recenti studi sull’incidenza della Pandemia Covid 19 sullo sviluppo dei sintomi da Disturbo post traumatico da stress, ormai presente nella popolazione. Personalmente seguo delle famiglie Covid monitorando telefonicamente e sento che tale intervento psicologico e di monitoraggio attivo della sintomatologia in continua collaborazione con il medico di base, è funzionale per una presa in carico più efficace per il paziente stesso. Inoltre, è auspicabile che ciò produca, la riduzione del numero di pazienti che con sintomi lievi, si rivolge al pronto soccorso, permettendo, in questo modo, un miglior contenimento e un supporto concreto al Sistema Sanitario locale, fortemente sovraccaricato.Il governo Nazionale, ha stanziato dei fondi per i professionisti della salute mentale e alcuni Enti si sono già attivati, come per esempio il Policlinico di Messina. L’USCA dell’Asp 9 potrebbe sfruttare questa risorsa e garantire una più efficace risposta all’emergenza, guardando in prospettiva al benessere globale dell’intera comunità. Con l’augurio di superare questo periodo difficile con determinazione e speranza. Buon lavoro a tutti gli operatori sanitari“.