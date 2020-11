Spacciava droga, arrestato dai carabinieri

Nei giorni appena trascorsi, i Carabinieri della Stazione di Erice, nel corso di un mirato servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, traevano in arresto per il reato in titolo Giuseppe Poggi, trapanese classe 2001 per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Poco più di due mesi il Poggi era stato arrestato per lo stesso motivo unitamente alla madre ed al compagno della madre; essendo libero di circolare durante la giornata i Carabinieri di Erice monitoravano i suoi spostamenti e i posti frequentati.

Giovedì, i militari dell’Arma, notato il soggetto lungo la via Marconi, con atteggiamento nervoso e guardingo, decidevano di sottoporlo a controllo. Durante le procedure di identificazione il giovane provava a disfarsi di un involucro che prontamente recuperato dai militari operanti consentiva di rinvenire al suo interno n. 24 dosi di sostanza stupefacente del tipo marijuana destinata allo spaccio. Quanto rinvenuto veniva sottoposto a sequestro, in attesa di essere versato presso il competente ufficio corpi di reato. L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato associato presso la casa circondariale “Pietro Cerulli” di Trapani, a disposizione dell’A.G. in attesa di udienza di convalida, svoltasi nella mattinata di ieri conclusasi con la convalida dell’arresto e l’applicazione della pena degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.