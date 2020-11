Salemi: sanificati gli uffici comunali, Avis e Protezione Civile

Effettuata la sanificazione dei locali del Comune di Salemi. L’intervento, coordinato dall’assessore alla Manutenzione Calogero Angelo e dal capo settore dei Lavori pubblici Paola D’Aguanno, è stato eseguito in collaborazione con i vigili del fuoco. Oltre al palazzo municipale, la sanificazione ha riguardato i locali del chiostro di Sant’Agostino, la sede della polizia municipale, l’ufficio Tecnico, il cimitero, la stazione dei carabinieri, il polo museale, il castello, la sede del Gruppo comunale di protezione civile, del Goe (Gruppo operativo emergenza) e dell’Avis.

Nei giorni scorsi l’Amministrazione guidata dal sindaco Domenico Venuti ha dotato di termoscanner per il controllo della temperatura tutti gli uffici comunali, il polo museale e il castello. “Si tratta di un intervento di prevenzione per limitare al massimo il rischio Covid negli uffici pubblici – spiega Venuti -. Ringrazio il Comando provinciale dei vigili del fuoco per il supporto tecnico fornito al Comune: tutti insieme abbiamo dato vita a un perfetto esempio di dialogo tra istituzioni”.