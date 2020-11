“Regala un sorriso”, a Natale iniziativa dell’Associazione Arcobaleno di Marsala

“Regala un sorriso” è il titolo di una iniziativa promossa dall’associazione Arcobaleno di Marsala per il secondo anno consecutivo. Amore, sensibilità verso a chi ha bisogno, il grande cuore dell’associazione Arcobaleno batte per i cittadini bisognosi del territorio soprattutto in un periodo difficile come quello che stiamo vivendo, con l’emergenza sanitaria.

La raccolta durerà entro e non oltre il 12 dicembre, presso la sede Arcobaleno. Chiunque potrà donare giocattoli (nuovi o usati, ma in buono stato) di età compresa tra lo 0 e i 12 anni. Oltre a giocattoli di tutti i tipi sono ben accetti anche mazzi di carte, libri da colorare, giochi da tavolo, costruzioni e puzzle, possibilmente già impacchettati con un biglietto posto all’esterno che indica il contenuto del pacco. La raccolta è già in atto e chi vuole donare contribuendo alla felicità di un bambino, può già farlo telefonando entro il 12 dicembre al numero 392.5244-956.