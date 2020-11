Coronavirus nel trapanese: 36 nuovi positivi, ma ci sono diversi guariti

Consueto appuntamento con i dati relativi all’emergenza Coronavirus aggiornati ad oggi, 4 novembre 2020, in Provincia di Trapani; il numero dei positivi – al netto di guariti e deceduti – è suddiviso così nei seguenti comuni del trapanese:

Alcamo 208, Buseto Palizzolo 8, Calatafimi-Segesta 4, Campobello di Mazara 10, Castellammare del Golfo 53, Castelvetrano 56, Custonaci 25, Erice 54, Favignana 5, Gibellina 9, Marsala 132, Mazara del Vallo 89, Paceco 23, Pantelleria 29, Partanna 21, Petrosino 6, Poggioreale 1, Salaparuta 3, Salemi 16, Santa Ninfa 2, Trapani 223, Valderice 33, Vita 2, San Vito Lo Capo 24.

Il totale degli attuali positivi è di 1.036, ieri erano mille. I deceduti rispetto a ieri sono 3 in più, passando a 40; i guariti da 810 passano a 822. I ricoverati in terapia intensiva sono sempre 6, i ricoverati del territorio nei reperti Covid non I+intensiva, sono 42 (ieri 39).

I tamponi effettuati – dato però parziale – sono 393, i test per la ricerca antigene effettuati sono 655.

Complessivamente continua ad aumentare il numero dei guariti, anche se ci sono 36 nuovi casi. Il dato che preoccupa di più è quello dei ricoveri, da tenere sotto controllo.