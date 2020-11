Pier Benedetto Mezzapelle nuovo dirigente tecnico del Comune di Marsala

Ha preso servizio oggi al Comune di Marsala il nuovo dirigente tecnico del settore Lavori Pubblici che assume anche l’interim dell’Ufficio Pianificazione territoriale. Si tratta dell’ingegnere Pier Benedetto Daniele Mezzapelle, 48 anni, capo settore proveniente dal Comune di Pavia, città in cui risiedeva da ben 30 anni e dove aveva svolto gli studi di ingegneria. Il neodirigente Mezzapelle, che oggi si è incontrato con il sindaco Massimo Grillo, con il segretario generale Bernardo Triolo e con i colleghi dirigenti Nicola Fiocca (affari generale e personale) e Giuseppe Frangiamore (SPL) giunge a Marsala con l’istituto del comando.

“Con l’arrivo dell’ingegnere Mezzapelle – sottolinea il Sindaco Massimo Grillo – avviamo l’iter per il potenziamento della classe dirigente assai deficitaria nel nostro Comune. Nei prossimi giorni effettueremo un incontro congiunto con la presenza degli assessori di riferimento, il vice Sindaco Paolo Ruggieri e Arturo Galfano, nonché con l’ingegnere Giuseppe Frangiamore, per pianificare tutta l’attività tecnica dei due importanti settori in modo da rendere sempre migliori servizi all’utenza, cosa che ci siamo prefissati da quando ci siamo insediati alla guida della città. A Mezzapelle formulo gli auguri di un buon e proficuo lavoro”.