Videosorveglianza domestica: il successo della videocamere Ezviz

Stando a quanto mostrato da una ricerca ad opera dell’Osservatorio Internet Of Things del Politecnico di Milano, il mercato della domotica è in grandissima crescita, soprattutto grazie alla vendita dei sistemi di sorveglianza sempre più evoluti.

Dai sensori di movimento alle videocamere, i progressi registrati dal progresso tecnologico sono notevoli e permettono di usufruire di strumenti che rendono sempre più semplice ed efficace tutelarsi da eventuali furti ed effrazioni in qualsiasi tipo di ambiente.

Installare un sistema di videosorveglianza all’interno di un’abitazione permette infatti di tenere l’intera area sotto controllo 24 ore su 24, con la possibilità ulteriore di intervenire qualora si dovesse verificare un qualsiasi tipo criticità.

Nello specifico, per quanto riguarda le videocamere, tra le proposte che stanno registrando un importante aumento delle richieste si possono per esempio annoverare i modelli con connessione Wi-Fi, come quelli proposti da Ezviz, una realtà di riferimento del settore, che mette a disposizione soluzioni smart tanto per gli spazi domestici quanto per le imprese.



Per sfruttare tutti i vantaggi assicurati da questi dispositivi, è sufficiente rivolgersi a uno dei rivenditori autorizzati presenti sul territorio. Per esempio, optando per l’acquisto di una videocamera Ezviz nei negozi Fastweb, sarà possibile beneficiare di tariffe convenienti e scegliere tra diversi modelli realizzati dal marchio.





Ezviz C1C: una videocamera semplice, performante ed economica

Per quanto riguarda le soluzioni proposte da Fastweb, attualmente è possibile per esempio usufruire di una promozione che consente di avere due telecamere panoramiche Ezviz C1C con un pagamento rateale mensile molto contenuto.

Questo modello permette di controllare ogni angolo di ambienti sia interni che esterni. A ciò si aggiunga che opera 24 ore su 24, grazie ad un sistema di visione notturna migliorato, capace di garantire visibilità fino a 12 metri.

È inoltre dotato di un obiettivo grandangolare che copre un angolo variabile tra i 110° ed i 130° e di un sistema di audio bidirezionale, che permette sia di ascoltare che di parlare ove necessario. La videocamera C1C di Ezviz consente, inoltre, di osservare immagini in tempo reale da qualsiasi luogo esterno, grazie ad un sistema di notifiche e connessione con lo smartphone attivabile in ogni momento.

L’app di Ezviz permette anche di interagire in real time con le camere montate in casa, consentendo, ad esempio, di interagire con persone eventualmente presenti nell’ambiente semplicemente parlando al microfono del proprio telefono cellulare.





Le altre proposte di Ezviz: la videocamera C6T RF Edition

Tra gli altri modelli di videocamere Ezviz disponibili nei negozi Fastweb attualmente c’è anche la C6T RF Edition, un altro dei fiori all’occhiello di questa realtà: una telecamera panoramica a 360°, dotata di motore interno e di un sistema audio bidirezionale. A ciò si aggiunga che C6T RF Edition può essere installata in modo pratico e veloce e che può essere gestita dall’app dedicata per smartphone al pari degli altri prodotti realizzati da Ezviz.

Questa telecamera consente, inoltre, di effettuare riprese in Full HD, garantendo quindi prestazioni incredibili a fronte di un design essenziale ma elegante: questo vuol dire che sarà possibile posizionarla in qualsiasi ambiente interno o esterno senza andare minimamente a compromettere l’estetica del luogo.

Un’altra proposta di Fastweb, al momento, è la soluzione Casa Smart, che permette di usufruire di una speciale telecamera dotata di un angolo di rotazione di ben 340°. Un angolo di visione simile consente di tenere sotto stretto controllo qualsiasi ambiente riducendo al minimo il rischio di punti morti o zone d’ombra.

A ciò si aggiunga che questa particolare videocamera avanzata è dotata di telecomando con funzione antipanico e di presa di corrente intelligente per garantire risparmio energetico.