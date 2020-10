Lega Marsala: “Riattivare la raccolta RSU nelle isole ecologiche”

La Lega di Marsala interviene sulla raccolta dei rifiuti nel Comune di Marsala. “Il servizio di differenziata è stato uno dei punti cardine del programma elettorale della nuova Amministrazione comunale – afferma il partito locale -. Mesi fa fu sospeso da parte della precedente Amministrazione per problematiche legate alla saturazione delle discariche oggetto di conferimento e successiva ripresa esclusivamente nel porta a porta escludendo, senza apparente motivo, dalle isole ecologiche la raccolta dell’RSU creando non pochi disagi a coloro che, per vari e giustificati motivazioni, non usufruiscono del porta a porta ma vanno a conferire i rifiuti presso le isole ecologiche. Pertanto, chiediamo alla nuova Amministrazione di approfondire la questione e riattivare la raccolta dei rifiuti indifferenziati all’interno delle isole ecologiche, attualmente presenti nel territorio, questo al fine di evitare l’abbandono di rifiuti in aree adiacenti i cestini per la raccolta rifiuti, le cosiddette “pillole”, con capienza ovviamente molto limitata ma ad oggi unici spazi disponibili dove poterli smaltire”.