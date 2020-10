Consiglio comunale di Marsala, Enzo Sturiano verso la presidenza di Sala delle Lapidi

E’ stata convocata per giovedì 29 ottobre prossimo la prima seduta del Consiglio comunale scaturito dal voto della scorse amministrative. All’ordine del giorno, dopo una serie di adempimenti tecnici, giuramento del sindaco Massimo Grillo e dei 24 consiglieri comunali eletti, c’è l’elezione del presidente del Consiglio, del suo vice e dell’ufficio di presidenza. Prima di entrare nel merito di alcune indiscrezioni politiche, occorre evidenziare che proprio la difficile situazione ambientale che sta coinvolgendo il Paese, necessita di alcune variazioni del protocollo in vigore.

Normalmente la prima seduta è paragonabile al primo giorno di scuola e gli allievi (consiglieri) giungono accompagnati dai familiari che giustamente non vogliono mancare all’evento. Da quello che si sta apprendendo in queste ore, la seduta avverrà con una presenza contingentata. Ogni consigliere all’atto del proprio giuramento, potrà fare partecipare all’“evento” non più di quattro congiunti, i quali al termine dovranno lasciare l’Aula di Sala della Lapidi. Infatti la seduta non sarà aperta a tutti e verrà trasmessa in diretta streaming. A proposito di seduta, la riunione sarà presieduta dal Enzo Sturiano il quale ha totalizzato il maggior numero di preferenze e come previsto dalle norme assolverà a questo incarico fino a quando non verrà eletto il nuovo inquilino di Palazzo VII Aprile.

Sturiano, e qui entriamo nel campo della politica, ha diretto l’Aula per dieci anni ed è molto probabile che succeda a se stesso. Gli accordi all’interno della maggioranza che ha eletto Massimo Grillo a sindaco prevedevano infatti la sua elezione alla seconda carica istituzionale della città. Con la maggioranza che “accompagna” il primo cittadino è molto improbabile che l’accordo venga “sabotato” dai possibili franchi tiratori. Nei giorni scorsi qualche consigliere aveva avanzato, in tema di rinnovamento, l’ipotesi di un possibile ricambio alla guida del Consiglio, ma sembra, anzi appare certo, che giovedì prossimo Sturiano sarà nuovamente eletto Presidente per i prossimi cinque anni.

Che l’impegno sia blindato lo testimonia il fatto che lo stesso sindaco ha legato elezione della carioca del Massimo Consesso Civico alla nomina dei tre assessori ancora mancanti della sua giunta che infatti verranno annunciati dopo al seduta del Consiglio comunale di giovedì prossimo. Sulla carica di vice presidente c’è chi addirittura ipotizza che sarà rinviata la sua elezione alla prossima seduta. Da quello che abbiamo appreso sembra che non ci sia ancora un accordo tra le forze di maggioranza divise tra l’opzione che vorrebbe un consigliere con una certa esperienza e chi invece guarda all’incarico da assegnarla ad un giovane appena eletto. Entrando nello specifico dei nuovi componenti di Sala delle Lapidi vediamo di capire quale sarà la geografia del Massimo Consesso Civico. Certamente sarà presente il gruppo di Liberi con tre consiglieri comunali. Altrettanti ne avrà e formerà il gruppo consigliare autonomo come ci ha confermato l’assessore Paolo Ruggieri, la lista “Progettiamo Marsala”. Due saranno i Consiglieri che daranno vita la gruppo di Fratelli d’Italia e tre quelli dell’Udc. In questo caso apriamo una parentesi che riprenderemo nuovamente più avanti. In questa lista figura eletto il Consigliere Oreste Alagna che si è già insediato come assessore. Tra le due cariche non esiste incompatibilità, tuttavia lo stesso componente della giunta in una intervista al nostro giornale ha confermato la sua intenzione di lasciare il seggio a Sala delle Lapidi. In questo caso si insedierebbe il primo dei non eletti, Gaspare Di Girolamo.

Due i consiglieri di Forza Italia e altrettanti quelli del il gruppo di Noi Marsalesi. Nell’ambito della maggioranza restano le tre liste che a vario titolo rappresentano il Movimento Via di Nino Papania. Hanno eletto in totale sei consiglieri comunali. La parte del leone l’ha fatta la lista Marsala città Punica -Psi con tre, segue un’altra Marsala Popolari e Autonomisti con due e infine un seggio Marsala al Via Sicilia al Centro. Proprio per assicurare il gruppo consigliare (che deve essere formato almeno da due consiglieri) alla lista che porta il nome “Via”, sta maturando l’ipotesi che all’unico eletto, Antonio Vinci, venga affiancato Andrea Marino esponente che ha raggiunto Sala delle Lapidi nella lista Marsala Città Punica-Psi.

Si era più volte pensato che gli letti di riferimento all’ex senatore di Alcamo formassero un gruppo unico, abbiamo appreso che per motivi tecnici legati alla struttura delle commissioni consiliari , la maggioranza ha preferito procedere in questo modo. Nel campo dell’opposizione che ha portato ad occupare tre seggi in aula non ci sarebbe molto da dire. Due sono stati eletti direttamente dal voto popolare mentre il terzo seggio sarà occupato dal sindaco uscente che avendo superato il 20% dei consensi avrà diritto ad entrare in Consiglio comunale. In caso di sua rinuncia, annunciata a caldo dallo stesso Alberto Di Girolamo, tornerebbe in Consiglio Mario Rodriquez primo dei non eletti della lista Centro Passi per la Sicilia. Al momento però non è stata formalizzata la rinuncia dell’ex sindaco. Vedremo. Per quanto attiene ai capigruppo non è trapelata alcuna informazione e sembra che i neonati gruppi consiliari alla prima seduta non li annunceranno se non ia titolo temporaneo.