Continuità territoriale a Birgi: il 29 ottobre si presentano le nuove rotte

Al via le nuove tratte in continuità territoriale da Trapani Birgi. Saranno presentate giovedì 29 ottobre alle ore 11, all’aeroporto “Vincenzo Florio”. Presenti il presidente di Airgest Salvatore Ombra, Gabriele Giannone, responsabile Relazioni esterne della compagnia aerea Tayaran Jet e Giancarlo Celani, Chief Commercial Officer & Deputy C.E.O di Albastar. L’incontro in presenza, nel rispetto delle normative anticovid, è aperto alla stampa e agli operatori del settore turistico del territorio.